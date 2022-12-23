На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Фазиль Мустафа потребовал суда над бывшим начальником Генштаба Наджмеддином Садыковым.

Депутат напомнил, что на вчерашней выставке в Президентской библиотеке в Турции было напомнено, что Ильхам Алиев отклонил представленный в связи с освобождением города Шуша план и освободил Шушу на основании другого плана:

«Возможно, даже в апрельских боях, если бы ему было известно о некоторых планах, он отклонил бы их, столько наших солдат и офицеров не погибло невинно».