МИД Азербайджана ответил комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович.

Отмечено, что является непонятной и демонстрация Дуньей Миятович предвзятой позиции в отношении мирных протестов на Лачинской дороге с требованием предотвращения злоупотреблений данной дорогой, предназначенной лишь для гуманитарных целей.

Подчеркнуто, что нет никаких препятствий в связи с поставками товаров для использования местными жителями или оказанием необходимых медицинских услуг.

В заявлении МИД отмечается, что комиссар Совета Европы в очередной раз поставила под сомнение независимость и беспристрастность своей работы, наряду с этим, заявление комиссара не способствует миру и спокойствию в регионе.

МИД призвал комиссара к беспристрастности, как того требует ее мандат, и воздерживаться от действий и заявлений, которые могут нанести ущерб репутации Совета Европы.