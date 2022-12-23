Приближается Новый год, продолжается положительная динамика 2021 года. Производство растет, у нас хорошие показатели. Но прогнозы по инфляции не оправдались. Об этом заявил депутат Али Масимли на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

Он отметил, что хотя инфляция прогнозировалась на уровне 4%, а затем на уровне 12,5%, по показателям 11 месяцев инфляция составила 123,8%, а продовольственная инфляция на уровне 20%: «Инфляция очень негативно влияет на жизнедеятельность населения. Новый год идет, продовольственная инфляция очень высокая. Во всем мире накануне праздника цены на продукты питания снижаются. Поэтому призываю людей заработать не на повышении цен на росте оборота. Пусть все смогут накрыть праздничные столы».