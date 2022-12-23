ОАО «Азерсу» приступило к подаче воды в город Шушу из альтернативного источника.

Согласно информации, около села Дашалты Шушинского района в русле реки Зарыслы была построена водосборная плотина емкостью 25 тысяч кубометров, на которой была построена современная насосная станция, рассчитанная под высокое давление. Насосная станция уже введена в эксплуатацию, и вода, забираемая из источника, подается наверх в имеющиеся резервуары в городе Шуша, откуда она поступает в городскую водопроводную сеть.

На насосной станции установлены 4 агрегата, каждый из которых имеет производительность 105 кубических метров в час. В настоящее время в соответствии с потребностями города работают 2 агрегата. Все жилые и нежилые объекты в городе обеспечиваются питьевой водой 24 часа в сутки.

Альтернативный источник предназначен для непрерывного снабжения города питьевой водой в зимние и летние месяцы, когда наблюдается снижение уровня воды в Кичик Кирс и Зарыслы, которые являются источниками питьевой воды в городе Шуша.