Чтобы привезти президента Украины Владимира Зеленского из Украины в столицу США, были приняты экстраординарные меры безопасности. Это свидетельствует о том, насколько обе страны ценят свои взаимоотношения, пишет «Би-би-си».

Во вторник Зеленский съездил на линию фронта в Бахмут, потом тайно сел на ночной поезд в Польшу. Так началось его долгое путешествие в Вашингтон. В Польше его сразу же забрал самолет ВВС США, который, как сообщается, сопровождали самолет-разведчик НАТО и истребитель F-15.

Сообщения о его возможном визите в Вашингтон начали появляться в начале недели, но они оставались неподтвержденными до раннего утра среды, когда официальные лица США уже были уверены, что украинский лидер находится в безопасности и на пути в столицу США.

Возможность такого визита обсуждалась несколько месяцев, однако последние приготовления были сделаны очень быстро. Президенты поговорили на эту тему 11 декабря, и Зеленский получил приглашение уже через три дня. Только после этого подтверждения можно было запускать окончательный план действий.

Неудивительно, что официальной информации о поездке не публиковалось — даже в мирное время во время президентских визитов действуют строгие меры безопасности, а для лидера воюющей страны риск еще больше.

Из-за угрозы российских ракет полеты над Украиной слишком опасны, так что Зеленский, судя по всему, тайно проехал на поезде через Украину в Польшу, где рано утром в среду его заметили на железнодорожной станции в приграничном городе Пшемысль.

Польское телевидение показало Зеленского, идущего со своим президентским антуражем по перрону на фоне сине-желтого украинского поезда. Затем все они сели в ожидавшие их автомобили, в том числе черные Chevrolet Suburban — любимую модель правительства США.

Многие западные лидеры и официальные лица на встречи с Зеленским в Киеве ездили на поезде, но для него это был первый визит за границу с начала войны.

Вскоре после этого системы отслеживания полетов показали, что «Боинг» C-40B ВВС США, на борту которого, предположительно, находился Зеленский, взлетел из аэропорта Жешува примерно в 80 км к западу от Пшемысля.

Самолет направился на северо-запад в сторону Великобритании, но прежде чем он вошел в ее воздушное пространство над Северным морем, самолет-разведчик НАТО просканировал местность. Известно, что море патрулируют российские подводные лодки.

А американский истребитель F-15, вылетевший с базы в Англии, сопровождал самолет с президентом Украины часть его пути.

Наконец, около полудня в Вашингтоне — почти через 10 часов после взлета и до того еще многих часов в пути для украинского президента — самолет приземлился недалеко от Вашингтона.

По прибытии ему была предоставлена охрана сотрудниками Секретной службы, как и всем приезжающим главам государств.

Источники телеканала Эй-би-си сказали, что даже в США они опасались возможных действий России.

«Мы прекрасно понимаем, что у России в этой стране есть агенты, и она может попытаться что-то сделать», — сказал телеканалу один из высокопоставленных чиновников. «Мы знаем, что поставлено на карту», — добавил он.

Визит прошел гладко, к четвергу Зеленский уже снова был в Европе — он написал в «телеграм», что сделал остановку в Польше и встретился с ее президентом Анджеем Дудой.

Сейчас, как сообщается, Зеленский уже пересек границу Украины, но сотрудники американских спецслужб вздохнут спокойно только тогда, когда он благополучно вернется в Киев. Как отметил ранее один из сотрудников в интервью Эй-би-си: «Путин и Кремль знают, что ему предстоит дорога домой».