Раненого экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина перевозят в Москву, потому что донбасские врачи не смогли извлечь из его тела осколки снарядов.

Как пишет РИА «Новости», врачи в Донецке и Ростове-на-Дону «не решились делать операцию» раненому Рогозину из-за ее сложности.

Рогозина перевезут в Москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимой медицинской помощи.

Вместе с тем экс-депутат Верховной рады Олег Царев у себя в соцсетях заявил, что состояние Рогозина по сравнению с предыдущим днем резко ухудшилось. Снарядом задело и его жену – у нее якобы тяжелая контузия.

«К сожалению, ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Все сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны тяжелая контузия», — написал Царев.