ФИФА начала внутреннее расследование, каким образом повар по прозвищу Salt Bae попал на поле после финала и получил доступ к кубку.

Во время награждения аргентинцев известный турецкий повар Нусрет Гекче оказался на поле вместе с игроками. После победного матча с французами он приставал к футболистам, выпрашивал у них автографы, и даже смог сфотографироваться с трофеем.

При этом, согласно регламенту ФИФА доступ на поле и, тем более, к кубку сильно ограничен. По правилам международной федерации футбола к Кубку мира может прикасаться только определенный круг лиц (победители турнира, официальные лица ФИФА и главы государств).

Вероятно, что попасть на поле повару помогли его дружеские связи с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Судя по фотографиям в соцсетях Джанни и Нусрет общаются довольно близко.