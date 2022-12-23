Визит президента Украины в США был с самого начала обречён на самое пристальное внимание прессы. Информагентства уже с ночи цитируют заявления президентов Украины и США, в том числе и обещание Зеленского: «В следующем году будет поворотный момент, я знаю, момент, когда храбрость украинцев и решимость американцев должны будут обеспечить будущее нашей общей свободы».

Можно догадаться, что в центре внимания переговоров была именно военная помощь США Украине. Нет ясности, получит ли Украина танки и самолёты, о которых говорил Зеленский в конгрессе США. Но после обещания Байдена передать Украине Patriot уже ни «Абрамсы», ни F-16 с желто-голубыми флагами и трезубцами не выглядят такой уж фантастикой. Визит Зеленского в США верно обозначил «тренд».

Об этом не очень любят говорить вслух, но США, как правило, помогают тем странам и тем армиям, которым, простите за цинизм, имеет смысл помогать и которые имеют реальный шанс на победу. Именно поэтому с ростом успехов ВСУ помощь США не сокращается, а наоборот, растёт.

А сегодня визит Зеленского в США позволяет заново оценить и военный расклад в самой Украине. Владимир Зеленский не покидал страну с начала войны, в том числе в первые дни, когда в правительственном квартале Киева перехватили российскую ДРГ, а западные союзники предлагали президенту Украины вывезти его и его семью в безопасное место.

Но теперь «Киев за три дня» превратился в язвительный мем, российские войска отброшены из-под Киева и Чернигова, Москва «приняла тяжелое решение» оставить Херсон… В такой ситуации то, что Зеленский все же решился на визит, превращается в демонстрацию «военной уверенности». Более того, как раз перед поездкой в Вашингтон президент Украины посетил Бахмут, за который несколько месяцев шли бои, и даже привёз в США боевой флаг из этого города. Это, конечно, жест, но весьма информативный и красноречивый. А значит, новые оружейные транши — вопрос времени, и не такого уж долгого.

Впрочем, представители военно-силового блока — и министр обороны Резников, и главком ВСУ Залужный — в Вашингтон с Зеленским не отправились. Во-первых, боевые действия продолжаются, и они требуют не только появления украинской делегации в США в одежде «полувоенного» стиля, но еще и оперативного управления войсками. А во-вторых, это верный признак, что даже детали военной и военно-технической помощи уже обговорены. Другое дело — деликатные политические вопросы. А это и удары по Крыму, и планируемое наступление на этот полуостров, и те самые «хлопки и задымления» в российских городах, включая Белгород, Курск и Брянск.

Но если об итогах переговоров по этим деликатным вопросам ничего не было объявлено вслух, то нет сомнений в другом. Сам по себе визит — это прежде всего демонстрация военно-политической поддержки. Встреча с Байденом, приём в Белом Доме, выступление на Капитолийском холме — на таком фоне любопытно перечитать прогнозы российских экспертов, будто бы Запад «устал от Украины», и что в США не сегодня, так завтра эсдадут» украинских партнеров. Теперь же Байден направляет миру, и прежде всего России, понятный месседж: поддержка Украины будет только нарастать. И не только из солидарности. Усилия роспропаганды, представляющей «СВО» как войну со всем блоком НАТО, сыграли с Москвой злую шутку: в отличие от оккупации территорий Азербайджана, Грузии, Молдовы, войну в Украине Запад счёл прямой и явной угрозой для себя.

Наконец, визит Зеленского в США по сути сбивает к нулю вероятность тех самых переговоров и остановки войны на «промежуточном» этапе, которые позволили бы «сохранить лицо Кремлю». И трудно исключать, что, принимая Зеленского в Белом доме вскоре после переговоров с Эммануэлем Макроном (они состоялись около трёх недель назад), Байден посылает месседж и своим европейским союзникам, чтобы там не слишком увлекались идеями спасения отношений с Россией за счет Украины.

И эти похороны очередного не то «Минска», не то «Мюнхена» Зеленский тем более может записать себе в актив.

Нурани, обозреватель