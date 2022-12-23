Переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении при российском посредничестве в Москве, намеченных на 23 декабря, не будет — как уже сообщал Minval, МИД РФ объявил об этом официально. Более того — и это уже сенсация — так же официально заявлено, что от встречи отказался Ереван. Также отмечено, что планировали обсуждать на встрече министров вопросы подготовки мирного договора.

О причинах отказа от встречи в Москве власти Армении «официально» молчат. Более того, накануне АрмСМИ и ТГ-каналы усиленно «разгоняли» фейк, будто бы от встречи отказалась азербайджанская сторона. А теперь выясняется, что сорвала встречу сама Армения.

Теоретически в Ереване могли хлопнуть дверью, потому что смертельно обижены и на Азербайджан — за акцию экологов и гражданских активистов на Лачинской дороге, и на Россию — за то, что она не торопится разгонять эту акцию силой. Никол Пашинян даже попенял вслух росмиротворцам, обвинив их в невыполнении своих обязательств, за что удостоился от Дмитрия Пескова совета перечитать Трехстороннее заявление.

Но если в «огрызке» действительно «гуманитарная катастрофа», как о том не устают верещать в Армении, то здесь должны были как раз хвататься за любую возможность договориться и выторговать хоть что-то. И если в Армении так разбрасываются переговорными возможностями, значит, никакой «гуманитарной обеспокоенности» не испытывают. И на самом деле мотивы у Еревана совершенно другие. В качестве программы-минимум здесь в очередной раз рассчитывают, что демонстрация ереванских «обидок» заставит Москву беспокоиться по поводу влияния в своём «форпосте» и подтолкнёт Кремль и Арбатский военный округ к более решительной поддержке Еревана. Но куда интереснее программа-максимум. Срыв московской встречи стал еще одним свидетельством, что Ереван не намерен обсуждать и подписывать мирный договор в принципе.

Сегодня переговоры о мире идут на основании пяти предложенных Азербайджаном принципов, и эти принципы ставят жирный крест на притязаниях Армении на Карабах и другие регионы Азербайджана. Более того, как показала встреча в Сочи, «прогнуть» Азербайджан, даже с помощью России, на подписание какого-либо документа, где бы затрагивался некий особый статус Карабаха, даже в отложенной и отсроченной версии, не получается. Подписать такой документ — это для Пашиняна внутриполитическая катастрофа, едва ли меньшая, чем поражение в 44-дневной войне. Причем без шансов на реванш.

Также мирный договор подразумевает делимитацию и демаркацию границ. И в Ереване опять-таки не могут не понимать, что для Армении это означает солидные территориальные потери — первый же опыт делимитации подарил Азербайджану высоты, участок дороги Мегри-Герус и полтора десятка крестьянских домов. В Армении прекрасно понимают, какие территории придется возвращать Азербайджану при любом сценарии делимитации, и это тоже катастрофа для Пашиняна.

Переломить же ситуацию на переговорах у Армении шансов нет. И это уже диктует Армении сценарий, который кажется Пашиняну и его приближенным умным, хитрым и дальновидным: срывать любые работающие инициативы, неважно, российские, европейские или американские, сохранять напряжённость, не подписывать мирный договор и ждать, когда ситуация позволит приступить к планам реванша на практике.

Но на практике Армения рискует получить еще один военный разгром.

Отдел политики Minval.az