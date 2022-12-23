Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ распространило заявление по ситуации на дороге Ханкенди-Лачин.

В документе подчеркивается, что фальсификация международно-признанных территорий Азербайджана в выступлении представителя Армении в Совете Безопасности ООН противоречит международному праву.

Кроме того, на встречах на высшем уровне в Брюсселе, Праге и Сочи обе стороны подтвердили взаимное признание суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности своих границ.

«Ссылки на названия, не имеющие никакой исторической или правовой основы в заявлениях армянского представительства, еще раз доказывают, что территориальные претензии этой страны к Азербайджану продолжаются», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что акция на Лачинской дороге против экологического терроризма в отношении Азербайджана, носит мирный характер, а заявления Армении о блокаде необоснованны.

Азербайджан не устанавливал преград на протяжении всей дороги, движение транспортных средств и грузов, в том числе оказание необходимых медицинских услуг, остается беспрепятственным. Российские миротворцы продолжают выполнять свои обязанности по регулированию движения на этой дороге», — подчеркивается в письме.

В письме содержится призыв к выполнению обязательств по трехстороннему соглашению в заявлениях государств-членов СБ ООН.

«В нарушение положений трехсторонних заявлений Армения продолжает незаконную военную деятельность на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент. Она включает в себя незаконные военные формирования, транспортировку оружия, незаконную отправку противопехотных мин и личного состава ВС в этот регион и другие военные провокации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в постконфликтный период Азербайджан занял последовательную и конструктивную позицию в укреплении регионального мира и стабильности и развитии многостороннего регионального сотрудничества.

«Пять основных принципов, основанных на международном праве, представленных Азербайджаном, способствуют подписанию мирного договора, делимитации и демаркации государственной границы и открытию региональных коммуникаций. Прогресс на этих направлениях необходим для долгосрочного устойчивого мира в регионе». – отмечается в заявлении.

Отмечается, что обвинения Армении-не что иное, как очередная попытка ввести в заблуждение международное сообщество. Было также отмечено, что данный процесс направлен на нарушение нормализации двусторонних отношений, обострение ситуации в регионе.