Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европарламент из-за коррупционного скандала с вмешательством Катара и Марокко в дела ЕС, чтобы затем реформировать его и создать новый орган, состоящий из национальных делегатов от стран-участниц Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости

«Если мы хотим восстановить общественное доверие, пришло время расформировать Европейский парламент. Наше решение: создание нового Европарламента, состоящего из национальных делегатов. Это гарантирует больший контроль, отчетность и доверие. Верните контроль государствам-членам!» — заявил он.