Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в ночные часы, пишет «Репорт».

В течение дня участники мирной акции, обеспечиваемые горячим чаем и едой, исполняют патриотические песни, а также теснифы «Карабах», «Худаяр» и пр.

Молодые активисты и волонтеры, скандируя патриотические лозунги, призвали всех присоединиться к акции против экологического террора, которая продолжается уже одиннадцатый день.