Ситуация вокруг Лачинского коридора продолжает оставаться в поле зрения экспертов и аналитиков, следящих за обстановкой на Южном Кавказе.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Как известно, там проходит мирная акция азербайджанских экологических активистов и представителей общественных организаций, которые хотят привлечь внимание к фактам незаконной добычи золота в той части территории Карабахского экономического района Азербайджана, которую пока контролирует сепаратистский режим так называемой «НКР». Помимо незаконной разработки армянами азербайджанских недр, данный процесс сопровождается нанесением серьезного ущерба окружающей среде и масштабными экологическими нарушениями.

Собственно, именно требования проведения мониторинга рудников, где армянские компании хищнически ведут разработки, и явились первопричиной акции азербайджанских экологов, попытавшихся привлечь внимание широкой общественности к данной проблеме», — отмечает эксперт.

«При этом Лачинский коридор остается открытым для передвижения гуманитарных грузов, автомобилей скорой медицинской помощи, а также транспорта РМК. Речь идет только о том, чтобы осуществлять мониторинг иного грузового транспорта — для предотвращения незаконного вывоза золота и других драгметаллов.

Следует обратить внимание на мирный характер акции. Ни к какому «гуманитарному кризису» она не привела, да и не могла привести — как уже отмечалось выше, гуманитарные грузы транспортируются по Лачинскому коридору без каких-либо проблем. А вот вывозить полезные ископаемые с территории Азербайджана — как это было ранее — уже вряд ли получится.

Крайне нервная реакция Еревана и сепаратистов в Карабахе на все происходящее понятна и объяснима: доходы от незаконной добычи золота исчисляются десятками миллионов долларов, и все участники этой транснациональной организованной преступной группировки каждый день теряют огромные деньги. Поэтому «золотой мафией» «заряжены» сотни лоббистов и медиа-ресурсов по всему миру, чтобы синхронно поднимать пропагандистский вой чуть ли не о «полной блокаде». В постановочных пропагандистских спектаклях используют даже детей», — добавил Коротченко.

«Для пущего эффекта армянская сторона сегодня даже применила «крупнокалиберную артиллерию»: на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян обрушился с критикой в адрес РМК, заявив, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства по Лачинскому коридору. Правда он быстро получил ответ: сначала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, а затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков быстро поставили Пашиняна на место.

Не секрет, что официальные власти Армении манкируют своими обязательствами как по Трехстороннему заявлению, так и по всем последующим договоренностям на высшем уровне — так что не Пашиняну поучать Россию.

Ну и самое главное: кто и как бы не пытался вбить клин в российско-азербайджанские отношения и столкнуть лбами Москву и Баку — это вряд ли получится. Президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева связывают долгие годы успешного взаимодействия, между ними есть то, что называется «личной химией»: отношения доверия, партнерства и подлинного уважения друг к другу. А это значит, что в любых ситуациях Россия и Азербайджан найдут общий знаменатель и совместные решения, чтобы успешно двигаться вперед во имя лучшего будущего наших народов», — подытожил эксперт.