Мы готовы оказать Азербайджану всяческое содействие в разминировании освобожденных земель.

С данным заявлением в ходе презентации книги «История Отечественной войны: фактор личности» в Национальной библиотеке администрации президента Турции выступил министр национальной обороны Хулуси Акар.

«Мы живем не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы предотвратить войну. Если Армения примет протянутую нами руку, в регионе восстановится мир», — отметил министр.

Х.Акар указал на то, что Азербайджан занимает справедливую позицию в конфликте, о чем говорится на всех международных площадках.