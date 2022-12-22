22 декабря 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и вопросам безопасности Джозефом Боррелем. Информацию приводит МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была рассмотрены текущая ситуация в регионе и события, вызвавшие протесты представителей гражданского общества Азербайджана. Также обсуждались вопросы миссии Европейского Союза в Армении, а также актуальные вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Министр Джейхун Байрамов заявил, что причиной законных протестов азербайджанцев на Лачинской дороге является незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, экологические проблемы и злоупотребление Лачинской дорогой, которая предназначалась только для гуманитарных целей. В связи с этим была подчеркнута важность пресечения противоправной деятельности, противоречащей национальному законодательству Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов также отметил, что заявления о том, что Лачинская дорога была закрыта Азербайджаном, совершенно необоснованны, что по дороге регулярно в течение дня проезжает ряд транспортных средств, и что нет никаких препятствий, связанных с подвозом товаров для местных жителей или оказанием необходимых медицинских услуг.

Джозеф Боррель заявил, что нынешняя напряженность в регионе вызывает беспокойство. В связи с этим была подчеркнута важность приверженности существующей мирной повестке дня между двумя странами.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.