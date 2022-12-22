Американский предприниматель и владелец компании Twitter Илон Маск объявил в четверг о запуске в одноименной соцсети функции, которая показывает информацию о количестве просмотров постов.

«Twitter запускает счетчик просмотров, так что вы можете увидеть, сколько раз был просмотрен твит. <…> [Функция] покажет, насколько «Твиттер» живее, чем кажется, поскольку более 90% пользователей Twitter читают, но не [публикуют] твиты, не отвечают и не лайкают», — написал Маск в «Твиттере».