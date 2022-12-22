Вопреки конкуренции с Китаем, Соединённые Штаты Америки будут добиваться сохранения мира в Тайваньском проливе и сотрудничества с Пекином по отдельным вопросам. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Мы [с нашими союзниками] едины в приверженности сохранению мира и стабильности в Тайваньском проливе», — заявил он на брифинге.

По словам Блинкена, несмотря на конкуренцию с Пекином, Вашингтон делает всё, чтобы это противостояние не переросло в конфликт. В этой связи США продолжат ответственно управлять отношениями и стремиться к сотрудничеству, добавил он.