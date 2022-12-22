Президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает деньги за транзит российского газа через свою территорию, сообщает РИА Новости. Он добавил, что западные страны называют Россию «агрессор-агрессором», но «деньги для них не пахнут».

Как обычно в таких случаях говорят: «Смотри, кто заинтересован». Вот кто заинтересован в том, чтобы только через Украину проходила линия подачи газа российского на европейский рынок. Кто заинтересован в том, чтобы Украина получала деньги… Деньги-то берут. И ничего. Деньги не пахнут, — сказал Путин.

