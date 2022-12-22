В ходе 44-дневной Отечественной войны Турция, ее народ и армия были рядом с Азербайджаном, что привело нас к победе.

Об этом заявил глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов на презентации книги «История Отечественной войны: фактор личности», посвященной Ильхаму Алиеву.

«В 2013 году, когда президент Ильхам Алиев назначил меня министром обороны, он заявил, что у нас нет надежды на международное право, что существуют двойные стандарты и мы должны освободить наши земли своими силами. Руководствуясь принципом «Одна нация, два государства», используя знания и навыки Вооруженных сил Турции мы должны построить свою армию. Выражаю благодарность турецкой армии, народу и государству, а также уважаемому министру Хулуси Акару», — отметил министр.