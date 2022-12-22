Сначала спикер армянского национального собрания Ален Симонян имел неосторожность «отрицательно оценить» выступление России на заседании Совета Безопасности ООН и в очередной раз кинуть камень в сторону российских миротворцев. Он, видите ли, ожидал «более адресных высказываний от союзника». Теперь подключился Пашинян и заявил, что миротворческий контингент «не выполняет свои функции». Согласованные действия этого тандема по дискредитации нашей миротворческой миссии в Карабахе (здесь и далее имеется в виду Карабахский регион Азербайджана — прим.Минвала) уже порядком надоели. Не много ли в последнее время претензий у представителей банановой республики?

Об этом говорится в информации телеграм-канала «Кремлевская прачка».

«Больше всего поражает наглость так называемого «стратегического союзника». Ведь про категории «стратегического союзничества» в Ереване вспоминают только тогда, когда это выгодно армянской стороне. Почему армянские «союзнички» на официальном уровне до сих пор не определились по вопросу Крыма? А что там с признанием новых регионов в составе России? Понятно, что Армения – «самая независимая страна». В том смысле, что от ее мнения никогда и ничего не зависит. Но все же, раз уж армянские политиканы разного калибра так любят апеллировать к чистоте союзнических отношений, то нужно начинать с себя.

Россия в отличие от Армении всегда выполняет все взятые на себя обязательства. Только помощь Москвы спасла Карабах от коллапса. И если у всяких пашинянов и симонянов короткая память, то это исключительно их проблемы», — говорится в сообщении.