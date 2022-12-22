ООО «Aztelekom» привлекло кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере $50 млн (85 млн манатов) на реализацию проекта по обеспечению регионов Азербайджана высокоскоростным интернетом за счет модернизации инфраструктуры связи.

В четверг, 22 декабря, состоялась онлайн-встреча между гендиректором общества Клаусом Мюллером и управляющим директором ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, в рамках которой был подписан кредитный договор.

На реализацию проекта ЕБРР выделяет $50 млн. Кредит будет состоять из двух траншей — по $25 млн каждый.

Кредитные средства ЕБРР будут направлены на финансирование внедрения самой современной широкополосной инфраструктуры в более чем 280 тысяч домохозяйств в регионах Азербайджана. Основной целью проекта является расширение зоны охвата сети широкополосного доступа в Азербайджане и повышение уровня качества телефонной связи и интернета в регионах.