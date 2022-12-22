Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Швеции до сих пор не сделали конкретных шагов по экстрадиции террористов в Турцию, что является условием для одобрения турецкой стороной вступления королевства в НАТО.

Об этом он сообщил по итогам переговоров со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом, передает ТАСС.

«Швеция не предприняла конкретных шагов по экстрадиции террористов или заморозке их счетов. Швеция остается центром притяжения для террористов [исламского проповедника] Фетхуллаха Гюлена», — сказал он.

Чавушоглу также отметил, что Турция ценит те действия, которые делают шведские власти, однако их все же недостаточно.