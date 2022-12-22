Российские миротворцы выполняют свою миссию в Карабахе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Они, по ее словам, работают для стабилизации ситуации.

Захарова также напомнила, что между сторонами были проблемы и обострения, которые урегулировали именно российские миротворцы.

«Поэтому не принимается такое отношение к нашим миротворцам», — заявила она.

Ранее премьер-министр Армении обвинил миротворческий контингент РФ в Карабахе в невыполнении своих функций по трехстороннему заявлению.