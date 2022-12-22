Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал в четверг решение о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в стране на 2023-й год.

На пресс-конференции с участием представителей профсоюзов и главы Минфина Нуреддина Небати, турецкий лидер сообщил, что МРОТ с 1 января будущего года составит нетто 8506 турецких лир (около 775 манатов), передает Анадолу.

«Для нас важно защищать как интересы работодателей, так и служащих. Правительство предприняло искренние шаги по достижению взаимоприемлемого решения по МРОТ», — сообщил Эрдоган.

Эрдоган при этом подчеркнул решимость правительства к снижению темпов инфляции.

По его словам, уровень инфляции в Турции уже в нынешнем месяце пойдет на спад. «Показатели инфляции к середине 2023 года составят 30 процентов, а к концу будущего года опустятся до 20 процентов», — сказал политик.