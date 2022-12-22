Список лиц, которых Турция требует экстрадировать из Швеции, продолжает расти. Об этом сообщает Sveriges Radio, изучившее публикуемые в турецких СМИ имена проживающих в королевстве выходцев из республики, требуемых Анкарой к принудительному возвращению на родину.

На протяжении долгого времени турецкие политики и СМИ называли имена 33 подлежавших экстрадиции. Сейчас же в опубликованных материалах фигурируют еще 42 лица. Большинство из этих лиц обвиняются в причастности к деятельности организаций, которые считаются в Турции террористическими. Так, 16 человек из списка обвиняются в связях с Рабочей партией Курдистана, 12 — с движением Гюлена, 7 — с различными левыми группировками и лишь семерым инкриминируются уголовные преступления.