Миротворцы РФ делают все возможное для обеспечения порядка на территориях, где работают, действуют в соответствии с имеющимися документами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику премьера Армении Никола Пашиняна.

Как уже сообщал Minval, сегодня на заседании правительства Пашинян заявил, что «российские миротворцы не выполняют взятых на себя обязательств по контролю над Лачинским коридором».

«РФ продолжит обсуждать с Арменией тему работы российских миротворцев в Карабахе», – заявил пресс-секретарь Путина Песков.