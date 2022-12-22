Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу меньше полагаться на США в вопросах безопасности — и предоставить России гарантии безопасности в рамках переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом пишет WSJ.

Президент Франции предложил усилить влияние европейцев в рамках Альянса и развивать собственный оборонный потенциал, действуя «вместе с НАТО, но также и независимо от НАТО».

Гарантии безопасности в рамках этой новой архитектуры должны распространяться не только на Украину и Россию, но и Азербайджан, Грузию, Молдову и Армению.

«Когда я говорю о гарантиях, я имею ввиду все эти страны, как для нас, так и для России», — сказал Макрон.