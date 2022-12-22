Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе не дал возможность бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили выступить на украинском языке на судебном заседании.

«Я гражданин Украины и имею право выступить на украинском языке», — сказал Саакашвили, который участвовал в заседании по видеосвязи из частной тбилисской клиники «Вивамед».

На эту реплику подсудимого судья ответил, что несмотря на его украинское гражданство, он участвует в судебном процессе в Грузии, где делопроизводство ведется на грузинском языке. Аревадзе также сказал адвокату Шалве Хачапуридзе, что тот должен был обеспечить синхронный перевод, зная, что бывший президент будет говорить на украинском языке.

Судья принял решение отключить видеосвязь с Саакашвили и дал время стороне защиты обеспечить синхронный перевод, в противном случае, подсудимый не получит возможность обратиться к суду.

Тбилисский городской суд в четверг рассматривает ходатайство адвокатов Саакашвили о его освобождении по состоянию здоровья.