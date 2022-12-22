Визит в Азербайджан президента Сербии Александра Вучича точнее всего было бы назвать многообещающим. Несмотря на то, что в его ходе не было подписано «прорывных» документов, нет сомнений, что Баку и Белград стоят на пороге масштабных «подвижек».

До последнего времени в фокусе внимания было политическое партнёрство. Сербия столкнулась с проблемой сепаратизма в Косово, и это превратило Белград в естественного союзника Азербайджана. На совместной пресс-конференции с Вучичем президент Ильхам Алиев заявил: «Сербия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, подписан ряд документов о стратегическом партнерстве. Мы всегда поддерживали и продолжаем поддерживать территориальную целостность и суверенитет друг друга, и эта политика останется неизменной. Мы — сторонники международного права».

Но теперь у Баку и Белграда развивается солидная экономическая повестка дня. И это не только поставки газа, под который строится интерконнектор Болгария — Северная Македония, но и электроэнергия. Как отметил Вучич, «мы уже обсудили пути строительства и развития наших систем передачи, чтобы получать электроэнергию, которая будет транспортироваться по подводной линии в Румынию и Венгрию».

Переговоры Алиева и Вучича в Баку стали логичным продолжением саммита в Бухаресте, где президент Азербайджана уже на куда более высоком уровне, чем прежде, очертил перспективы азербайджанского экспорта электроэнергии и где было подписано «Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии».

Теперь за азербайджанским электричеством «встаёт в очередь» Сербия. И пускает в ход такой козырь, как противостояние сепаратизму и военно-техническое сотрудничество (переговоры Вучича с Мадатом Гулиевым говорят сами за себя).

А об этом новом направлении азербайджанского экспорта следует сказать особо. Это не только диверсификация экспорта. Экспортировать Азербайджан намерен именно «зеленую» энергию, произведённую на освобожденных от армянской оккупации территориях. Это верный индикатор и успеха восстановительных работ, и стратегии, которая должна уже в ближайшее время сделать эти районы экономически жизнеспособными и даже прибыльными. А еще — убедительная демонстрация, на каком уровне в Азербайджане реализуется «экологическая» повестка дня. Что выглядит особенно красноречиво на фоне пикета на Лачинской дороге и требований положить конец армянскому экотеррору. Пикет может встать на дороге за сутки. А для такого проекта, как экспорт «зеленой» электроэнергии с территорий, только недавно освобожденных от армянской оккупации — на это нужна продуманная и многокомпонентная программа.

Наконец, наша страна выходит на рынок со своей электроэнергией как нельзя вовремя —как раз в то время, когда Европа испытывает острый энергодефицит. Причина — не только отказ от российского газа. Страны ЕС закупали солидные объемы электроэнергии с украинских АЭС, которые сегодня по понятным причинам не поставляются. Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины косвенным образом «задевают» и страны Европы. На таком фоне азербайджанский экспорт — это, быть может, не так драматично, как фуры с трансформаторами и генераторами, следующие в Украину, но весьма действенно и своевременно. Что понятным образом укрепляет и отношения Азербайджана с ЕС. Неудивительно, что еще по горячим следам соглашения об экспорте электроэнергии из Азербайджана в Венгрию и Румынию началась форменная истерика в армянском лобби. Из которой опять, как и в случае с газом, явно торчат «уши» кремлевского заказа — в Москве делали и делают серьезную ставку на энергетический шантаж Европы. Возмущённые твиты размещали французские парламентарии армянского происхождения вроде Гильома Гасбаряна и Сары Танзили, персоны вроде Диого Пинто и т.д.

Но, как показывает практика, согласно старой восточной поговорке про собаку и караван, армянское лобби брызжет слюной, а Азербайджан наращивает экспорт электроэнергии. А еще, как говорят на профессиональном жаргоне, «врубает свет», под которым становится очень хорошо видно, кто и чьи интересы защищает.

Нурани, обозреватель