Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обстрел гостиницы в Донецке, в результате которого он получил ранение, произошел из-за «слива информации».

«Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм», — сказал (https://t.me/rogozin_do/3559) Рогозин.

По его словам, сам он был ранен металлическим осколком размером 3×4 мм, который вошел выше правой лопатки. Ему сделают операцию.

Также были ранены еще несколько «близких ему людей», добавил Рогозин.

Военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу Рогозин рассказал о произошедшем так: «Ранен. В правую лопатку вошел осколок, застрял в позвонке. Было 6-7 точных прилетов, один не разорвался. Мы в этой гостинице жили все это время. Бойцы мои тоже ранены, один в коме, один погиб».