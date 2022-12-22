Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с целью ограничить ее доступ к различным техническим средствам.

Об этом говорится в извещении, размещенном в среду в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

Документ вступает в силу с 21 декабря 2022 года. В нем указывается, что ведомство внесло изменения в существующие черные списки, куда ЧВК «Вагнер» была добавлена в 2017 году. В частности, в них добавлен еще один юридический адрес организации, а сама ЧВК указана в качестве «конечного потребителя товаров военного назначения».

В связи с этим ЧВК «Вагнер» запрещены любые поставки, в том числе по реэкспорту, целого ряда товаров военного назначения, названия которых в документе не указаны.