Президент Украины Владимир Зеленский ночью с 21 на 22 декабря выступил в Конгрессе США.

«Нам надо больше ваших «Патриотов», чтобы можно было остановить российский террор против наших городов и чтобы украинские патриоты могли вовсю работать ради нашей победы», — сказал Зеленский.

Зеленский призвал к продолжению финансовой и военной помощи Украине. Также заявил, что не требует от американцев вступать в эту войну — но предложил дать Украине танки и самолёты.

«Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас. Но управлять современными американскими танками и самолетами могут украинские солдаты», — заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что союзником России против Украины стал Иран, чьи дроны наносят удары по украинской инфраструктуре.

«Иран отправил сотни смертоносных дронов в РФ, они стали угрозой критической инфраструктуре — один террорист нашел другого. Это лишь вопрос времени, когда они ударят по вашим другим союзникам, если вы не остановите их сейчас», — добавил он.

Пока он зачитывал свою речь, позади него развернули флаг, переданный бойцами из Бахмута. Его Зеленский привез в подарок конгрессменам.

По словам Зеленского, в следующем году должен быть перелом.

«В следующем году будет поворотный момент, я знаю, момент, когда храбрость украинцев и решимость американцев должны будут обеспечить будущее нашей общей свободы. Будущее людей, которые отстаивают свои ценности», — заявил он.

Украина, по его словам, сдерживает Путина, как когда-то свободный мир сдерживал Гитлера.

«Они бросили против нас все, так же, как и похожая тирания когда-то … Бросили все, что у них есть, против свободного мира. Так же, как храбрые американские солдаты, которые держали оборону и отбросили гитлеровские войска в Рождество 1944 года, отважные украинские солдаты делают то же самое с путинскими войсками в это Рождество. Украина держит свои позиции и никогда не сдастся», — сказал президент Украины.