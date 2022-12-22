Сегодня на 76 году жизни после продолжительной болезни скончался тарист, народный артист Азербайджан Фикрет Вердиев.
Как сообщили члены его семьи, он скончался в Гяндже.
Фикрет Вердиев был женат на дочери Хана Шушинского Бейимханым Джаваншировой.
Сегодня на 76 году жизни после продолжительной болезни скончался тарист, народный артист Азербайджан Фикрет Вердиев.
Как сообщили члены его семьи, он скончался в Гяндже.
Фикрет Вердиев был женат на дочери Хана Шушинского Бейимханым Джаваншировой.
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