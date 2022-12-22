Сегодня на 76 году жизни после продолжительной болезни скончался тарист, народный артист Азербайджан Фикрет Вердиев.

Как сообщили члены его семьи, он скончался в Гяндже.

Фикрет Вердиев был женат на дочери Хана Шушинского Бейимханым Джаваншировой.