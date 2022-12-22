Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь. Американский президент Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне отметил, что, в частности, речь идет об укреплении противовоздушной обороны страны.

«Мы собираемся продолжать укреплять возможности Украины для самообороны, особенно противовоздушную оборону. И именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетные комплексы Patriot и обучить ваших военных тому, как правильно их использовать», — заявил Байден. Его цитирует CBS.

Американский лидер указал, что как демократы, так и республиканцы поддерживают Киев.