Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отправившийся на фронт, был ранен при обстреле гостиницы в Донецке, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на его помощника. Угрозы жизни Рогозина нет, уточняет агентство.

«Известиям» помощник Дмитрия Рогозина сообщил, что экс-глава Роскосмоса получил ранение в спину и был госпитализирован. Травмы различной степени тяжести также получили сопровождавшие его лица.

«Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника», — сказал сам Рогозин телеканалу RT.

По данным телеграм-канала Baza, Рогозин был ранен в ресторане «Шеш-Беш», где он отмечал свой день рождения. Вместе с Рогозиным, как пишет Baza, был назначенный Россией председатель «правительства» самопровозглашенной «ДНР» Виталий Хоценко. По предварительным данным, при обстреле погиб его охранник, также, как пишет Baza, есть еще один погибший, его личность уточняется.