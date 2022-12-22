Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может возглавить Международный валютный фонд (МВФ). Об этом сообщает TV2 со ссылкой на источники.

По данным источников, новое назначение Столтенберга может произойти после того, как истечёт срок его полномочий на посту генсека альянса.

В статье говорится, что Столтенберг может покинуть пост генсека Североатлантического альянса в 2023 году.

При этом один из источников в НАТО заявил, что «США хотят видеть» Столтенберга на посту главы МВФ.