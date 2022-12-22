В пресс-службе бывшего владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича прокомментировали визит российского предпринимателя в Турцию.

«Опубликованная информация не соответствует действительности. Абрамович не переехал в Стамбул и не собирается покупать турецкий футбольный клуб», — цитирует представителя команды Абрамовича «Спорт День за Днём».

Hurriyet 20 декабря сообщил, что бизнесмен рассматривает возможность покупки одного из турецких футбольных клубов.

Абрамович в феврале попал в санкционный список Великобритании. Российский бизнесмен сразу же передал управление «Челси» попечительскому совету благотворительного фонда, а затем объявил о продаже клуба консорциуму Тодда Боули.