Президент Украины Владимир Зеленский вручил медаль своему американскому коллеге Джо Байдену в Овальном кабинете Белого дома, сообщил корреспондент Reuters Стив Холланд.

Холланд сообщил, что ее передал «украинский командир батареи HIMARS». «Ну, незаслуженно, но я ценю», — сказал Байден.

CNN уточняет, что это была награда, которую вручили военнослужащему, участвовавшему в боях в Донбассе. «Один парень, он действительно герой, настоящий капитан, попросил меня передать его награду президенту Байдену», — цитирует канал Зеленского.

Зеленский также вручил Байдену украинский крест за боевые заслуги. Он поблагодарил Байдена и Конгресс США за поддержку, а также выразил признательность американскому народу.

Байден поблагодарил Зеленского и сказал, что взамен отправит украинскому капитану командную монету США. «Незаслуженно, но очень ценно, спасибо», — сказал Байден. «Ну, у нас здесь есть традиция. Мой сын, который воевал в Ираке, у них есть так называемая командная монета. Вы видели те монеты, которые мы получаем на поле боя. Я позабочусь, чтобы он получил одну из них».