Крым будет освобожден до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года, сказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

Во время встречи в Atlantic Council в Вашингтоне военный эксперт подчеркнул, что совсем необязательно для освобождения Крыма бросать танки на штурм Перекопа. По его мнению, чтобы освободить полуостров от российских военных, достаточно регулярно обстреливать пути его снабжения — Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь.

«Если бы у украинцев сейчас были дальнобойные ракеты ATACMS, они уже сейчас могли бы разбомбить каждый российский штаб, каждый транспортный узел или склад боеприпасов в Крыму, и это сделало бы полуостров непригодным для пребывания российских вооруженных сил», — подчеркнул Ходжес.

Американский генерал считает: причина того, что у украинцев еще нет в своем арсенале этого оружия, заключается в том, что слишком много людей в Администрации США сомневаются, что можно заставить россиян уйти из Крыма.

«Где-то в глубине сердца они считают, что это невозможно. И такая попытка приведет к эскалации с применением атомной бомбы», — объясняет эксперт.

По мнению Ходжеса, Белый дом должен сказать, что мы хотим, чтобы Украина победила. И мы сделаем все, чтобы Украина победила.

«Если бы они это сказали, то все разговоры о том, сколько и какого оружия давать, не были бы даже предметом для дискуссии», — подчеркнул генерал.