Я радуюсь вашим достижениям. И моя делегация, и я сам являемся искренними друзьями азербайджанского народа и лично Вашими друзьями, господин президент. Почему я начал свое короткое выступление с этого? Потому что такое стремительное развитие, которое мы видим в Азербайджане, в современном мире можно встретить в немногих местах.

Об этом сказал президент Сербии Александар Вучич в заявлении для прессы после встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что развитие в Азербайджане не связано с нефтью и газом, президент Сербии сказал: «Я знаю страны, у которых в 10 раз больше запасов нефти и газа, чем у Азербайджана, однако их положение в 10 раз хуже, чем в Азербайджане. А это свидетельствует о силе руководства страны, дальновидности президента Алиева, его хорошей осведомленности о вызовах, с которыми сталкиваются Азербайджан и современный мир. Это показывает, какую разницу вам удалось создать с руководством страны, обладающим хорошим видением».

Отметив, что президенту Ильхаму Алиеву удалось показать многим в мировом масштабе разницу между своей страной и странами, обладающими более крупными природными ресурсами и сырьем, чем Азербайджан, Александар Вучич сказал, что подобное положение можно видеть, когда страной руководят с такой любовью, как президент Алиев.