Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон. Об этом сообщают Associated Press и CNN со ссылкой на источники.

Зеленский вылетел в США из аэропорта польского города Жешув, куда добрался на поезде. В поездке президента Украины был задействован американский военный самолет. Неясно, был ли Зеленский на его борту или самолет сопровождал лайнер украинского лидера.

В ходе визита в Вашингтон Зеленский проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и выступит с речью перед Конгрессом.