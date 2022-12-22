МИД Франции осуждает решение сторонников радикального движения «Талибан» приостановить обучение женщин в высших учебных заведениях Афганистана. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь французского внешнеполитического ведомства Анн-Клер Лежандр.

«Париж самым решительным образом осуждает это решение, которое глубоко шокирует», — сказала она. Представитель МИД отметила, что «это еще одно решение, добавленное к списку бесчисленных нарушений и ограничений основных прав и свобод афганских женщин». «Франция напоминает о своей неизменной приверженности всеобщему праву на образование и о своем особом внимании к защите прав девочек и женщин», — подчеркнула Лежандр.