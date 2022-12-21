Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на сумму $1 млрд.

«В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, я настоящим делегирую Государственному секретарю полномочия распорядиться об использовании ассигнований в размере до 1 миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине», — говорится в меморандуме.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пакет помощи в размере 1 миллиарда долларов предоставит Украине расширенные возможности противовоздушной обороны и высокоточных ударов, а также дополнительные боеприпасы и критически важное оборудование.

«Министерство обороны также объявляет сегодня о дополнительной помощи для Украины в размере 850 миллионов долларов в рамках своей Инициативы по содействию безопасности Украины. Таким образом, общая военная помощь США Украине составит беспрецедентные 21,9 миллиарда долларов.

Сегодняшняя помощь впервые включает в себя системы ПВО Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно более высоком расстоянии, чем ранее предоставленные системы ПВО.

Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы Киев мог продолжать защищать себя и занять максимально сильную позицию за столом переговоров, когда придет время», — говорится в заявлении Блинкена.