В западноафриканской стране Гамбия предотвращена попытка государственного переворота, 4 военнослужащих взяты под охрану.

Официальный представитель правительства Гамбии Эбрима Санкаре заявил, что попытка государственного переворота с целью свержения администрации президента Адамы Бэрроу предотвращена.

Отметив, что 4 военнослужащих, планировавших переворот, взяты под стражу, Санкаре добавил, что армия предпринимает соответствующие меры по отношении еще 3 человек, подозреваемых в соучастии.

Подчеркнув, что ситуация находится под контролем, Санкаре призвал общественность и представителей зарубежных миссий сохранять спокойствие.