Министры обороны Турции, Азербайджана и Грузии подписали итоговый документ по результатам трехсторонней встречи, состоявшейся в Кайсери. Данные сведения приводит в соцсети «Твиттер» Министерство национальной обороны Турции.
При этом министр Акар подарил своим коллегам копию исторического договора, подписанного в 1918 году между Османской империей, Азербайджаном и Грузией.
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı; Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze’nin katılımıyla gerçekleşti.https://t.co/T22BRXJh2s#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/BuSxWh8Lhi
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2022
Kayseri’de gerçekleştirilen Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı’ndan görüntüler…https://t.co/T22BRXJh2s#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/s0JBO3ugON
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2022
MSB Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, «Üçlü Görüşme Sonuç Bildirgesi»ni imzaladı.
Bakan Akar, mevkidaşlarına Osmanlı-Azerbaycan-Gürcistan arasında 1918’de imzalanan tarihî anlaşmanın nüshasını hediye etti. pic.twitter.com/OFflF0U2TS
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2022
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze “Üçlü Görüşme Sonuç Bildirgesi”ni imzaladıktan sonra toplantıya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.https://t.co/AxgIKT4cFh#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/tAPsTmM0YW
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2022
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze’nin imzaladıkları “Üçlü Görüşme Sonuç Bildirgesi” töreninden görüntüler… pic.twitter.com/1LtLphyeTm
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2022
MSB Hulusi Akar, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında Yunanistan uçaklarının NATO uçuşunu önleme girişimi için “Bu düşmanca tavır, NATO’nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir.» dedi. pic.twitter.com/iK4q7oby56
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2022
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