Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с вице-премьером, министром финансов Сербии Синишей Мали и министром горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравкой Джедович.

В ходе встречи было подчеркнуто развитие опирающихся на взаимное уважение и принципы надежного партнерства политико-экономических азербайджано-сербских отношений. Было отмечено, что между странами сформирована многовекторная нормативно-правовая база, создающая прочную основу для развития экономической повестки и реализации имеющегося потенциала. Министр экономики проинформировал о проводимых в стране экономических реформах, подчеркнул наличие широких возможностей для углубления сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, туризма и ИКТ, поделился видением расширения связей в этих сферах.

Вице-премьер, министр финансов Синиша Мали отметил, что Сербия заинтересована в партнерстве с Азербайджаном, рассказал о перспективах экономического сотрудничества между двумя странами.

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович подчеркнула значимость реализуемых Азербайджаном проектов в области обеспечения энергетической безопасности Европы и отметила значимость подписанного на днях в Румынии соглашения по зеленой энергетике.

Стороны обсудили расширение торгово-экономических связей, поощрение инвестиций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.