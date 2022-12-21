Турция назначила нового генерального консула в Гяндже.
Согласно информации Генерального консульства Турции в Гяндже, которую приводит АПА, новый генкосул Реджеп Озтоп приступит к деятельности с 1 января.
Турция назначила нового генерального консула в Гяндже.
Согласно информации Генерального консульства Турции в Гяндже, которую приводит АПА, новый генкосул Реджеп Озтоп приступит к деятельности с 1 января.
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