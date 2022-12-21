Акция протеста, начавшаяся 12 декабря на дороге Ханкенди-Лачин с целью прекращения незаконной эксплуатации армянами месторождений полезных ископаемых в Карабахском регионе Азербайджана, и положить конец экологическому терроризму в этих регионах, продолжается уже десять дней.

Учитывая суровые погодные условия в регионе, общественность страны оказывает разностороннюю поддержку и помощь участникам акции. Так, 21 декабря волонтеры общественного объединения «Региональное развитие» раздали участникам акции шапки, перчатки, шарфы и другие теплые вещи, собранные в результате общественной поддержки. Об этом информирует АЗЕРТАДЖ.

Учитывая, что суровые погодные условия, сложившиеся в регионе, сохранятся, в ближайшие дни планируется обеспечить участников акции необходимой теплой одеждой.