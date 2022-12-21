Оглядываясь вновь на двусторонние связи, мы видим, что они во всех областях основаны на дружбе и взаимопонимании. Уверен, что и следующий год мы проведем в такой же атмосфере. Потому что этот год был очень успешным для наших двусторонних связей.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи один на один с президентом Сербии Александаром Вучичем. Информацию приводит пресс-служба президента Алиева.

«Можно с оптимизмом смотреть как на два взаимных визита, так и на контакты членов наших делегаций и будущее сербско-азербайджанских отношений в целом.

Поэтому мы очень рады, и я благодарен моему дорогому другу президенту Вучичу за эту дружбу», — отметил глава государства.