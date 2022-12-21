Используя прекрасные отношения стратегического партнерства Азербайджана и Сербии и в то же время наши личные дружеские отношения, конечно же, мы надеемся добиться результатов во всех сферах, прежде всего, в сфере торговли.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один.

Глава нашего государства выразил уверенность в том, что в результате реализации достигнутых договоренностей увеличится товарооборот, который пока не находится на желаемом уровне. «Имеется большой потенциал в транспортно-логистической сфере. Особенно если учесть, что через территории Азербайджана и Сербии проходят международные транспортные коридоры, и здесь наши соответствующие структуры должны активно работать над созданием узлов и соединений. Между соответствующими ведомствами уже налажены контакты», — отметил президент Азербайджана.